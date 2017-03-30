В Пензе в 2016 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла на 10,6% Медицина

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пензе в 2016 году выросла на 10,6% по сравнению с 2015 годом. Такие данные приводятся на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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В Кузнецке заболеваемость сократилась на 35,1%, а в Заречном увеличилась на 11%.

Также заболеваемость выросла в 13 муниципальных образованиях. Наиболее существенный рост произошел в Сердобском, Иссинском, Шемышейском, Вадинском, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах.

В целом, по сведениям ведомства, эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Пензенской области в 2016 году характеризовалась тенденцией к стабилизации заболеваемости. Данный показатель среди постоянного населения региона составил 32,09 на 100 тыс. населения.

Удельный вес заболеваемости в районах Пензенской области составил 29,9% от регионального. При этом на Пензу в общей структуре приходится 57,7%.

На первом месте по заболеваемости остался Заречный — 48,7 человек на 100 тыс. населения, на втором Пенза — 48. Третьим стал Колышлейский район, где этот показатель в 2016 году стал равен 37.

Лидером по общей инфицированности за все годы регистрации остается Кузнецк — 784,9 человек на 100 тыс. населения при среднеобластном значении 278,5.

Кроме того, к концу 2016 года высокие показатели общей инфицированности отмечались в Заречном — 432,6, а также Кузнецком — 374,9 и Иссинском районах — 285. В Пензе он составил 302,8 на 100 тыс. населения.

Ровно половина выявленных в течение 2016 года случаев ВИЧ-инфекции приходятся на возрастную группу от 30 до 39 лет, а еще 21,1% — на группу 25–29 лет.

По данным эпидрасследований, 45,1% заражений связано с употреблением внутривенных наркотиков, при этом в 2015 году на такие случаи приходилось 41,9%.

53,6% заражений произошло в 2016 году половым путем. Годом ранее этот показатель был равен 44,4%.

Удельный вес заболеваемости среди женщин увеличился до 40,2%. В 2015 показатель составлял 29,6%, в 2014-м — 40,8%, в 2013-м — 41,3%. Процент пораженности женщин по среднемноголетним данным равен 37,6%.

В 2016 году количество умерших ВИЧ-инфицированных составило 112 человек, что практически соответствует данным 2015 года, когда их насчитывалось 111.