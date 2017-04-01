В Пензенской области пройдут дни открытых дверей самарского медуниверситета Медицина Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Дни открытых дверей Самарского государственного медицинского университета пройдут в Пензенской области 8 и 9 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию 8 апреля встреча с представителями учреждения пройдет в кузнецком филиале пензенского областного медицинского колледжа, а 9 апреля ― на базе конференц-зала областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова в Пензе. Учащиеся могут прийти самостоятельно, а также вместе с родителями и получить ответы на вопросы, связанные с условиями проживания, обучения, прохождения практики, получения стипендии и так далее, которые всегда возникают при поступлении в Самарский государственный медуниверситет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Нашли ошибку в тексте?

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