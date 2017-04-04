В Пензе на базе психбольницы открыт антикризисный центр Медицина

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Антикризисный центр, где можно получить консультацию специалистов и пройти лечение, начал работу на базе пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

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В состав нового структурного подразделения вошли кабинеты психологов и психотерапевтов, ведущих прием амбулаторно на базе дневного стационара, а также 20 коек, развернутых на базе круглосуточного стационара.

Заведующий антикризисным центром Алексей Кукушкин отметил, что срок лечения пациента зависит от тяжести его состояния и желания выздороветь.

«Иногда достаточно просто поговорить с пациентом, а иногда курс может длиться от 10 дней до нескольких месяцев», — пояснил он.

В новом подразделении больницы используется комплексное лечение, включающее в себя как медикаментозную терапию, так и современные методики индивидуальной и групповой психотерапии.

Записаться на прием к специалистам антикризисного центра можно через сайт пензенской областной психиатрической больницы, а также по телефону, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.