В Пензе на базе психбольницы открыт антикризисный центр
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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Антикризисный центр, где можно получить консультацию специалистов и пройти лечение, начал работу на базе пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.
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В состав нового структурного подразделения вошли кабинеты психологов и психотерапевтов, ведущих прием амбулаторно на базе дневного стационара, а также 20 коек, развернутых на базе круглосуточного стационара.
Заведующий антикризисным центром Алексей Кукушкин отметил, что срок лечения пациента зависит от тяжести его состояния и желания выздороветь.
«Иногда достаточно просто поговорить с пациентом, а иногда курс может длиться от 10 дней до нескольких месяцев», — пояснил он.
В новом подразделении больницы используется комплексное лечение, включающее в себя как медикаментозную терапию, так и современные методики индивидуальной и групповой психотерапии.
Записаться на прием к специалистам антикризисного центра можно через сайт пензенской областной психиатрической больницы, а также по телефону, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.