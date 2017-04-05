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В пензенском центре спортивной медицины начали работать новые специалисты

19:08 | 05.04.2017 | Медицина

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Три новых специалиста пополнили штат пензенского областного центра спортивной медицины на улице Володарского в Пензе.

В пензенском центре спортивной медицины начали работать новые специалисты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, теперь спортсмены смогут пройти обследование у акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда и кардиолога.

Также в 2017 году планируется дополнительно укомплектовать штат урологом, эндокринологом, терапевтом и врачом спортивной медицины.

Учреждение осуществляет свою деятельность в новом здании на улице Володарского, 34, с октября 2016 года. Ранее центр спортивной медицины был структурным подразделением городской клинической больницы №4.

В ЦСМ проводится углубленное медицинское обследование жителей Пензенской области, организованно занимающихся спортом, их постоянное диспансерное наблюдение, а также осуществляется динамический контроль и реабилитация на всех этапах подготовки.

В учреждении можно получить консультацию по выбору вида спортивной специализации на основании данных, полученных в результате обследования и тестирования.

Также в центре спортивной медицины осуществляется допуск спортсменов к соревнованиям и выдача разрешений на сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» лицам, которым по результатам диспансеризации и профосмотра определена вторая группа здоровья.

Основными пациентами ЦСМ являются учащиеся спортивных специализированных учреждений, которых в Пензенской области насчитывается около 27 тыс. человек. Более 9 тыс. из них являются жителями Пензы.
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