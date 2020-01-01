Более 40 спикеров подтвердили участие в пензенском форуме «InnoMed-2017» Медицина

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. 42 спикера из федеральных министерств и научных институтов подтвердили свое участие в IV межрегиональном форуме производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», который пройдет в Пензе 13–14 апреля. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов в ходе брифинга, состоявшегося в среду, 5 апреля.

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«Форум «InnoMed» имеет очень большое политическое и экономическое значение. Пленарное заседание пройдет на тему «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года». Участники форума рассмотрят проблему импорта, экспорта и локализации медицинских изделий, вопросы регулирования рынка [...] и особенности их государственной регистрации. Особое внимание на форуме «InnoMed» будет уделено механизмам господдержки производителей медицинской продукции», — пояснил он.

Николай Симонов пояснил, что в рамках мероприятия будет действовать выставка медицинской продукции отечественных производителей, которую организуют представители 22 компаний из 10 регионов.

В свою очередь управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов подчеркнул, что форум носит практический характер.

«Его повестка разработана в связи с интересами предприятий, которые работают в сфере медицинской промышленности», — сказал он, отметив, что мероприятие планируют посетить гости из-за рубежа.

«Впервые на форуме будут организованы мастер-классы, которые отвечают важнейшим задачам, стоящим перед предприятиями», — цитирует Сергея Евдокимова пресс-служба правительства области.