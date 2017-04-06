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В Пензе врачи отработали оказание психологической помощи в случае смертельного ДТП

15:34 | 06.04.2017 | Медицина

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Психолого-психотерапевтическая бригада пензенской областной наркологической больницы приняла участие в учениях, проведенных сотрудниками территориального центра медицины катастроф и главного управления МЧС России по региону.

В Пензе врачи отработали оказание психологической помощи в случае смертельного ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно вводной, произошло ДТП, в результате которого погибли и пострадали люди. Перед врачами стояла задача — организовать экстренную психологическую помощь раненым, а также сопровождение родственников лиц, получивших травмы, несовместимые с жизнью.

Специалисты отработали действия при введении двух режимов — «Повышенная готовность», а также «Чрезвычайная ситуация».

По ходу учений до участников доводились новые вводные, которые требовали от руководителя бригады принятия оперативных решений с учетом актуальной обстановки.

«По окончании учений действия всех непосредственных участников были оценены положительно», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
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