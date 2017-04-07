В Кузнецке суд приостановил работу части станции скорой помощи из-за плесени в помещениях Медицина

Кузнецк, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного приостановления деятельности комнаты приема пищи водителей и пяти комнат для отдыха фельдшеров сроком на 90 суток назначено станции скорой медицинской помощи в Кузнецке Пензенской области за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

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«В марте 2017 года выявлены нарушения законодательства: в помещениях не обеспечено проведение косметического ремонта в комнате приема пищи водителей — угол в плесени, местами на стенах отстала штукатурка, в первой и второй комнатах для отдыха фельдшеров часть потолка и угол покрыты плесенью, в третьей и пятой — на потолке потрескалась краска, в четвертой — угол покрыт плесенью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он пояснил, что эти нарушения могли привести к негативным последствиям для жизни и здоровья граждан.

«В судебном заседании защитник станции скорой помощи вину учреждения признала в полном объеме и пояснила, что единовременно произвести ремонт во всех помещениях не представляется возможным из-за отсутствия денежных средств, однако будут приняты меры к устранению выявленных нарушений», — добавил собеседник агентства.

По его словам, постановление не вступило в законную силу.