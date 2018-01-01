Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности Медицина Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Представители нескольких субъектов РФ заинтересовались опытом Пензенской области по достижению целевых показателей смертности населения после доклада министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова на всероссийском форуме в Москве. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, они выразили готовность посетить Пензенскую область с целью знакомства с местной системой здравоохранения. По словам Владимира Стрючкова, данный форум имеет большое значение для профессионального сообщества. «Сегодня состоялось обсуждение очень актуальных вопросов для системы здравоохранения и определение дальнейших перспектив развития отрасли на 2018–2024 годы», — отметил он. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость