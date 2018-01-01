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Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности

19:29 | 11.04.2017 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Представители нескольких субъектов РФ заинтересовались опытом Пензенской области по достижению целевых показателей смертности населения после доклада министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова на всероссийском форуме в Москве.

Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, они выразили готовность посетить Пензенскую область с целью знакомства с местной системой здравоохранения.

По словам Владимира Стрючкова, данный форум имеет большое значение для профессионального сообщества.

«Сегодня состоялось обсуждение очень актуальных вопросов для системы здравоохранения и определение дальнейших перспектив развития отрасли на 2018–2024 годы», — отметил он.
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