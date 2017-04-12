В пензенских больницах выявлены финансовые нарушения более чем на 20 млн. рублей Медицина

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Финансовые нарушения на общую сумму 20 млн. 909 тыс. рублей выявлены в медицинских учреждениях Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виталий Пивоварчук.

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«Бессоновская районная больница — на сумму 2 млн. 565 тыс. рублей, лопатинская участковая больница — на сумму 5 млн. 322 тыс. рублей, мокшанская участковая больница — на сумму 142 тыс. рублей, наровчатская участковая больница — на сумму 2 млн. 541 тыс. рублей, клиническая больница №4 — на сумму 3 млн. 867 тыс. рублей, областная психиатрическая больница [имени] Евграфова — на 5 млн. 771 тыс. рублей», — уточнил он в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 12 апреля.

По словам замминистра, в основном нарушения связаны с неправомерными выплатами надбавок и доплат, необоснованными расходами, оплатой штрафных санкций, пеней, а также неустоек после проверок контролирующих органов.

«По результатам ревизий за допущение финансовых нарушений привлечены к ответственности 24 должностных лица — главные врачи, главные бухгалтеры, начальники планово-экономических отделов», — сказал Виталий Пивоварчук.

Он добавил, что в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей прекращены трудовые договора 21 работника.

«Главный врач — один человек, заместитель главного врача — один человек, […] главные бухгалтеры — четыре человека, бухгалтеры — семь, начальники планово-экономических отделов — два, […] контрактный управляющий — один человек», — пояснил докладчик.

По словам Виталия Пивоварчука, в отношении трех врачей в настоящее время проводятся следственные действия по фактами неправомерной выдачи листков нетрудоспособности.