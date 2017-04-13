В Пензе начал работу межрегиональный форум «InnoMed-2017» Медицина

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017» начал свою работу на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в четверг, 13 апреля.

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Еще до официального старта мероприятия почетные гости получили возможность ознакомиться с производством высокотехнологичных изделий медицинского назначения. Экскурсию для них провел председатель совета кластера «Биомед», управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов.

Участники форума осмотрели, в частности, участки производства коронарных стентов, эндопротезов суставов, а также осмотрели «чистые комнаты» технопарка.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб поинтересовался, где компании закупают материал для высокотехнологичной продукции. После того, как выяснилось, что в основном он поставляется из-за рубежа, замглавы ведомства пообещал поднять этот вопрос на федеральном уровне, чтобы выяснить способность отечественных предприятий удовлетворить потребности пензенских производителей.

После этого почетные гости переместились в корпус, где была развернута выставка-презентация проектов в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, которая объединила 18 компаний из 10 регионов России.

Принимающую сторону на ней представили «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, ПГУ, ПензГТУ, ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант» и АО «Оператор электронного правительства».

В ходе церемонии открытия форума губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в настоящее время созданы все условия для развития биомедицинского кластера, продукция которого известна не только за пределами региона, но и за рубежом.

«Очень важно, что к нам приехали представители других регионов Российской Федерации, иностранные компании, которые выпускают медицинскую продукцию, изделия, которые так важны для наших граждан при проведении различных операций», — сказал глава региона.

Он добавил, что в условиях курса на импортозамещение перед отечественными предприятиями открываются новые возможности, которые они должны использовать.

В свою очередь заместитель главы Минпромторга РФ Сергей Цыб обратил внимание на то, что пензенский форум «InnoMed-2017» завоевал авторитет не только на российском, но и международном уровне.

«В будущем, мы с Иваном Александровичем [Белозерцевым] договорились, что мы будем его еще шире развивать с точки зрения вовлечения в этот форум новых регионов, медицинских специалистов, представителей производственных компаний как российских, так и зарубежных. Этот форум, на мой взгляд, уже стал площадкой, на которой встречаются коллеги из медицинской науки, из производственного корпуса», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что Пензенская область играет ключевую роль в реализации государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности.

В рамках работы форума запланирована работа по трем секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт, экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения» и «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».

Мероприятие организовано при поддержке АО «Центр кластерного развития».