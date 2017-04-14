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В Пензе два учреждения присоединятся к пилотному проекту «Бережливая поликлиника»

12:35 | 14.04.2017 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин поручил создать рабочую группу по внедрению пилотного проекта «Бережливая поликлиника», к которому в Пензе присоединятся два учреждения — взрослая поликлиника на улице Стасова и детская на улице Гагарина.

В Пензе два учреждения присоединятся к пилотному проекту «Бережливая поликлиника»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Давайте подготовим рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника», определим ее состав постановлением правительства Пензенской области. В рабочую группу должны войти представители всех служб и все заинтересованные лица», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии по демографии, состоявшегося в пятницу, 14 апреля.

Задачи, которые предстоит решить в рамках данного проекта, обозначил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

«Нам нужно преобразовать работу регистратуры, определить логистические схемы в поликлиниках, развести потоки профосмотров, диспансеризации и пациентов по заболеваниям, внедрить новую организацию труда непосредственно на рабочих местах. И самое важное — нам нужно быстро включить элементы информационной системы, которые облегчат работу поликлиник», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что по каждому направлению предстоит определить ответственных лиц.

Ожидается, что в начале июня в Пензенскую область приедет заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она оценит ход реализации проекта, который должен быть завершен в сентябре, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» направлен на совершенствование логистики, менеджмента и комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности.

К его реализации уже подключились 30 поликлиник в Ярославской, Калининградской областях, Севастополе.
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