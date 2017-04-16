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Наровчатская участковая больница оштрафована за несвоевременную подачу отчета

10:58 | 16.04.2017 | Медицина

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Наровчат, 16 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено наровчатской участковой больнице Пензенской области за несвоевременное предоставление отчета об использовании наркотических и психотропных веществ.

Наровчатская участковая больница оштрафована за несвоевременную подачу отчета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участковая больница, осуществляя деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, обязана ежегодно предоставлять в орган по контролю за оборотом наркотиков годовой отчет о количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ не позднее 15 февраля следующего года. В нарушение установленного срока, учреждение предоставило отчет за 2016 год 15 марта 2017 года», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, при назначении наказания обстоятельства правонарушения были признаны исключительными, что позволило назначить наказание менее минимального размера, предусмотренного кодексом об административных правонарушениях.
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