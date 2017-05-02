В пензенских поликлиниках весь май будут работать посты по измерению давления Медицина

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Посты по измерению артериального давления будут работать с 3 мая и до конца месяца во всех медицинских организациях Пензенской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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Всем желающим специалисты не только измерят артериальное давление, но и определят индекс массы тела, а также дадут оценку риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, медработники обучат пациентов навыкам самоконтроля артериального давления и дадут консультации по коррекции выявленных нарушений.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который в этом году приходится на 13 мая, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.