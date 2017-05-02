Пензенские врачи намерены внедрить перспективные методы оказания помощи пострадавшим в ДТП Медицина

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Перспективные нововведения оказания скорой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП, планируется развивать в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации пензенских врачей в Санкт-Петербург, где состоялась их встреча с главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергеем Багненко.

Представители делегации пригласили Сергея Багненко посетить регион для оказания врачам методической помощи.

Также пензенцы посетили НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, которое является одним из ведущих медицинских учреждений страны в этой сфере и обеспечивает оказание специализированной медпомощи по экстренным и неотложным состояниям при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах.

Помимо этого, пензенские врачи ознакомились с работой стационарного отделения санкт-петербургской скорой медицинской помощи.