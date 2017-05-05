00:44:14 Суббота, 6 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Специалисты пензенской психбольницы проведут субботний прием пациентов

17:32 | 05.05.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. «День психиатра» пройдет на базе диспансерного психиатрического отделения пензенской областной психбольницы имени К.Р. Евграфова в субботу, 13 мая.

Специалисты пензенской психбольницы проведут субботний прием пациентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пациентов проконсультируют главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Белоусов, врач-эпилептолог и психиатры, специализирующиеся на помощи детям и взрослым.

Обратиться к врачу может любой человек, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния.

Пациентам окажут специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, дадут консультацию по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений. При необходимости пациента примет медицинский психолог.

Прием будет организован с 8.00 до 14.00 в диспансерном психиатрическом отделении больницы.

Записаться на прием можно по телефону регистратуры: +7 (8412) 54-75-98 или через интернет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
Пензенские прыгуны в воду завоевали медали в третий день ЧР Жители Пензенской области могут выбрать лучшего врача и медсестру
Команда Сердобского района стала лучшей по итогам спартакиады допризывной молодежи Александр Гришаев поручил ввести в эксплуатацию три теннисных корта на «Семейном» до июня
В Пензенской области участники веломарафона «Во имя Победы» преодолеют более 180 км Пензенский интернет-магазин постельного белья предложил доставить товар до двери
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама