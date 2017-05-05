Специалисты пензенской психбольницы проведут субботний прием пациентов
Печать
Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. «День психиатра» пройдет на базе диспансерного психиатрического отделения пензенской областной психбольницы имени К.Р. Евграфова в субботу, 13 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Пациентов проконсультируют главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Белоусов, врач-эпилептолог и психиатры, специализирующиеся на помощи детям и взрослым.
Обратиться к врачу может любой человек, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния.
Пациентам окажут специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, дадут консультацию по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений. При необходимости пациента примет медицинский психолог.
Прием будет организован с 8.00 до 14.00 в диспансерном психиатрическом отделении больницы.
Записаться на прием можно по телефону регистратуры: +7 (8412) 54-75-98 или через интернет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.