Специалисты пензенской психбольницы проведут субботний прием пациентов Медицина Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. «День психиатра» пройдет на базе диспансерного психиатрического отделения пензенской областной психбольницы имени К.Р. Евграфова в субботу, 13 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Пациентов проконсультируют главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Белоусов, врач-эпилептолог и психиатры, специализирующиеся на помощи детям и взрослым. Обратиться к врачу может любой человек, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния. Пациентам окажут специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, дадут консультацию по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений. При необходимости пациента примет медицинский психолог. Прием будет организован с 8.00 до 14.00 в диспансерном психиатрическом отделении больницы. Записаться на прием можно по телефону регистратуры: +7 (8412) 54-75-98 или через интернет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость