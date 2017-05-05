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Жители Пензенской области могут выбрать лучшего врача и медсестру

18:04 | 05.05.2017 | Медицина

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Акция «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!» продлится в Пензенской области до конца мая.

Жители Пензенской области могут выбрать лучшего врача и медсестру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В государственной системе здравоохранения региона трудятся 4 тыс. врачей и 13 тыс. средних медицинских работников. Каждый день они спасают жизни десятков тысяч человек, выполняя сложнейшие операции, проводя медицинские манипуляции, принимая судьбоносные для человека решения, порой в экстренных ситуациях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в течение мая на сайте ведомства будет работать онлайн-голосование.

«Любой желающий сможет оставить свой голос в пользу врача или медицинской сестры, работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Учитывая, что данная акция носит социально ориентированный характер и направлена на популяризацию системы здравоохранения, повышение престижа профессии медицинского работника, при подсчете голосов будут учитываться только положительные отзывы», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в анкете необходимо указать фамилию, имя и отчество медработника, название больницы, структурное подразделение, а также специализацию врача.
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