Оксана Чижова возглавит пензенскую делегацию на конференции «Оргздрав-2017» Медицина

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова возглавит делегацию региона, которая примет участие в V международной конференции «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией» в Москве 18 и 19 мая.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в ее состав войдут руководители медицинских организаций области.

«Конференция организована Высшей школой организации и управления здравоохранением, руководитель которой — доктор медицинских наук Гузель Улумбекова лично пригласила представителей системы здравоохранении Пензенской области к участию в ее работе. Акцент программы этого года — инновационные методы управления медицинскими организациями и безопасность пациентов в стационаре», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что участники получат ответы на вопросы о способах повышения эффективности работы учреждений в условиях ограниченных финансовых ресурсов и новых задачах, стоящих перед отраслью, а также узнают о том, как цифровая революция изменит систему оказания медицинской помощи.