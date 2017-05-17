Савин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензе Медицина

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин возглавил межведомственную рабочую группу по реализации на территории региона пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Соответствующее распоряжение облправительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, его заместителем назначен министр здравоохранения региона Владимир Стрючков. Секретарем рабочей группы стала начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

Также в состав рабочей группы вошли директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова, главврач городской детской поликлиники Валерий Асеев, и.о. директора филиала ЗАО «Макс-М» Дмитрий Гагаринский, начальник отдела лекарственного обеспечения и

медицинской техники Минздрава региона Валерий Гришин и заместитель директора филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Пенза-Медицина» Ирина Грешникова.

Кроме того, реализацией проекта «Бережливая поликлиника» в Пензенской области займутся заместитель главврача областного медицинского информационно-аналитического центра Павел Жиляев, главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков, заместитель гендиректора АО «Оператор электронного правительства», а также заместители главы регионального Минздрава Виталий Пивоварчук и Оксана Чижова.

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» направлен на совершенствование логистики, менеджмента и комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности.

К его реализации уже подключились 30 поликлиник в Ярославской, Калининградской областях, Севастополе.

В Пензенской области проект намечено реализовать на базе взрослой поликлиники на улице Стасова и детской на улице Гагарина.