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Савин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензе

16:05 | 17.05.2017 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин возглавил межведомственную рабочую группу по реализации на территории региона пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Соответствующее распоряжение облправительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Савин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, его заместителем назначен министр здравоохранения региона Владимир Стрючков. Секретарем рабочей группы стала начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

Также в состав рабочей группы вошли директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова, главврач городской детской поликлиники Валерий Асеев, и.о. директора филиала ЗАО «Макс-М» Дмитрий Гагаринский, начальник отдела лекарственного обеспечения и
медицинской техники Минздрава региона Валерий Гришин и заместитель директора филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Пенза-Медицина» Ирина Грешникова.

Кроме того, реализацией проекта «Бережливая поликлиника» в Пензенской области займутся заместитель главврача областного медицинского информационно-аналитического центра Павел Жиляев, главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков, заместитель гендиректора АО «Оператор электронного правительства», а также заместители главы регионального Минздрава Виталий Пивоварчук и Оксана Чижова.

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» направлен на совершенствование логистики, менеджмента и комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности.

К его реализации уже подключились 30 поликлиник в Ярославской, Калининградской областях, Севастополе.

В Пензенской области проект намечено реализовать на базе взрослой поликлиники на улице Стасова и детской на улице Гагарина.
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