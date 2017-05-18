17:41:58 Четверг, 18 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева

17:07 | 18.05.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Ревматологи из научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой проведут обучающие занятия для людей, страдающих анкилозирующим спондилоартритом, или болезнью Бехтерева, их родных и тех, кто опасается этого заболевания, в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко во вторник, 23 мая.

Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщат пресс-служба регионального Минздрава, на занятии будут даны практические советы и рекомендации.

В Пензенской области проживает порядка 300 человек, страдающих данной патологией. При болезни Бехтерева воспалительный процесс поражает суставы и позвоночник. Причина возникновения недуга пока не известна, чаще всего ему подвержены люди с наследственной предрасположенностью или имеющие генетически особенности.

Начало занятия намечено на 14.00.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской Под Пензой за злоупотребление полномочиями осужден врио директора МУПа «Универсал»
Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора Пензенской гимнастке присвоено звание мастера спорта России
Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей Осуждены двое жителей Заречного, пытавшиеся украсть водку, сыр и крабовые палочки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама