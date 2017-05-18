Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева Медицина

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Ревматологи из научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой проведут обучающие занятия для людей, страдающих анкилозирующим спондилоартритом, или болезнью Бехтерева, их родных и тех, кто опасается этого заболевания, в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко во вторник, 23 мая.

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Как сообщат пресс-служба регионального Минздрава, на занятии будут даны практические советы и рекомендации.

В Пензенской области проживает порядка 300 человек, страдающих данной патологией. При болезни Бехтерева воспалительный процесс поражает суставы и позвоночник. Причина возникновения недуга пока не известна, чаще всего ему подвержены люди с наследственной предрасположенностью или имеющие генетически особенности.

Начало занятия намечено на 14.00.