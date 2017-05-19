Пензенские больницы оставили неплохое впечатление — Виктор Климов Медицина

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Четыре пензенские больницы, которые посетили координаторы проекта «Народная оценка качества», оставили о себе неплохое впечатление. Такое мнение выразил руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов.

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«Впечатление было, в общем, неплохое. Но при этом на это неплохое впечатление постоянно накладывался фактор: «К нам едет ревизор». [...] Мы приезжали, и неожиданным совершенно образом ровно в тот момент, когда мы оказывались на проходной, […] тут же появлялся главный врач, который странным образом знал, кто мы такие, и слова «Народный фронт» вообще никаким образом не удивляли, и нам все показывали», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 19 мая.

По словам Виктора Климова, в связи с этим у координаторов проекта не было возможности оценить ситуацию, которая ежедневно складывается в больницах.

Он отметил, что единственное медучреждение, которое они посетили неожиданно, был амбулаторный пункт в селе Рамзай, где с 1 апреля нет педиатра и терапевта.

Член ОНФ подчеркнул, что больницы Пензенской области, которые они посетили, находятся в довольно приличном состоянии по сравнению медучреждениями других регионов.

«Одна из проблем […] связана с доступностью. И в очередях мы это услышали […] — люди жалуются на острый дефицит специалистов, трудно попасть где-то к офтальмологу, где-то к неврологу. [...] Нам объяснили, что это связано с тем, что организовали систему предварительной записи и тому подобное», — добавил Виктор Климов.

По его словам, вторая проблема связана с недоступностью прохода для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Где-то мы вообще не увидели пандусов, где-то пандус в соседнем здании, а из него можно добраться по переходу. Практически нигде не увидели на входе для колясочников ни телефона, ни кнопки, то есть возможности сообщить, если человек добрался до учреждения без сопровождающего», — пояснил координатор проекта «Народная оценка качества».

Он отметил, что в целом при посещении поликлиник у него не сложилось впечатления, «что здесь просто кошмар и ужас».