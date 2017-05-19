Объединение пензенских поликлиник может помешать объективной оценке качества — Рожков Медицина

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Объединение пензенских поликлиник в ГБУЗ «Городская поликлиника» может помешать объективной оценке качества. Такое мнение выразил руководитель центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

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«Сама независимая оценка работает в отношении каждой независимой организации. […] Сейчас […] все поликлиники стали единым юридическим лицом, грубо говоря, одной организацией. И сейчас по факту с чем можно будет столкнуться — ведь анкеты заполняют граждане во всех поликлиниках, которые входят в состав этой большой поликлиники. И если в одной поликлинике, где хорошие условия, есть качественный ремонт […] 100 человек оценили, то в другой где более низкая активность или просто элементарное воспрепятствование этому процессу, там бросят только одну анкету», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 19 мая.

Виктор Рожков пояснил, что общий результат не покажет, в какой из поликлиник есть проблемы.

По его словам, координаторы проекта «Народная оценка качества» посещают города, где есть расхождение оценки в государственных системах и мнения людей.

«В Пензе мы отметили, что есть две такие организации, которые мы и посетили», — добавил Виктор Рожков.