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Объединение пензенских поликлиник может помешать объективной оценке качества — Рожков

16:09 | 19.05.2017 | Медицина

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Объединение пензенских поликлиник в ГБУЗ «Городская поликлиника» может помешать объективной оценке качества. Такое мнение выразил руководитель центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Объединение пензенских поликлиник может помешать объективной оценке качества — Рожков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сама независимая оценка работает в отношении каждой независимой организации. […] Сейчас […] все поликлиники стали единым юридическим лицом, грубо говоря, одной организацией. И сейчас по факту с чем можно будет столкнуться — ведь анкеты заполняют граждане во всех поликлиниках, которые входят в состав этой большой поликлиники. И если в одной поликлинике, где хорошие условия, есть качественный ремонт […] 100 человек оценили, то в другой где более низкая активность или просто элементарное воспрепятствование этому процессу, там бросят только одну анкету», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 19 мая.

Виктор Рожков пояснил, что общий результат не покажет, в какой из поликлиник есть проблемы.

По его словам, координаторы проекта «Народная оценка качества» посещают города, где есть расхождение оценки в государственных системах и мнения людей.

«В Пензе мы отметили, что есть две такие организации, которые мы и посетили», — добавил Виктор Рожков.
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