В Пензе обсудили эффективность народной оценки качества медуслуг Медицина

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Заседание рабочей группы проекта «Народная оценка качества» Общероссийского народного фронта состоялось в Пензе в пятницу, 19 мая.

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В нем приняли участие представители регионального Минздрава, ТФОМС, а также управлений Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Пензенской области.

В начале заседания руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Климов сообщил собравшимся об итогах посещения пензенских больниц, а также пояснил основные цели проекта.

«Самое важное […] ― это создание обратной связи, эффективной, результативной, чтобы показать людям, […] что их мнение важно, что есть канал связи, через который это мнение можно донести до руководителя соответствующего учреждения, и что по результатам этого мнения […] приняты меры», ― сказал он.

По словам Виктора Климова, в рамках проекта людьми, в первую очередь, оцениваются условия предоставления услуги, а не компетентность врача.

«Наша задача не выставить все оценки, проверить отдельно взятый регион и посмотреть, как там. Наша задача помочь в построении системы обратной связи. Потому что иногда мы видим ситуацию достаточно формальную с этими анкетами, […] часто заполнены как под копирку. Формально есть оценка, а по существу — кому она интересна», ― добавил он.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова отметила, что в регионе регулярно проводят дополнительное анкетирование для выявления недостатков в больницах.

«Нехватка узких специалистов — мы об этой проблеме знаем. […] Но на протяжении последних лет в области выстроена очень серьезная работа, и мы на самом деле знаем, сколько не хватает врачей, какой специальности и по каким медицинским объектам. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас не хватает чуть больше 800 врачей», ― добавила она.

Замминистра подчеркнула, что пациент имеет право получить консультацию узкого специалиста в любом медучреждении, пояснив, что при необходимости человека через call-центр записывают на прием.