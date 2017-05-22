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Иван Белозерцев доложил о строительстве перинатального центра на совещании в Москве

17:45 | 22.05.2017 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев доложил о строительстве перинатального центра в Пензе на заседании федерального оперативного штаба по строительству перинатальных центров, которое состоялось в Москве в понедельник, 22 мая.

Иван Белозерцев доложил о строительстве перинатального центра на совещании в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На объекте сейчас идут внутренние чистовые отделочные работы, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, завершается наружная отделка фасадов здания. Уже проложены и подключены к существующим сетям наружные инженерные коммуникации, завершается монтаж технологического оборудования в пищеблоке, введены в эксплуатацию газовая котельная и трансформаторные подстанции, смонтировано оборудование на станции медицинских газов, построен КПП, благоустройство и наружное освещение территории выполнено на 93%. Помещения центра готовятся под монтаж медицинского оборудования», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что свои обязательства Пензенская область выполняет в полном объеме.

По его словам, компанией «РТ-СоцСтрой» для оснащения центра заключены договоры на поставку и монтаж более 1 тыс. 600 единиц медицинского оборудования.

Иван Белозерцев отметил, что генеральному подрядчику необходимо обратить особое внимание на своевременность приобретения оборудования и его установку, а также проведение пуско-наладочных работ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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