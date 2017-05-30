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В Пензенскую область вскоре поступит 25 новых машин скорой помощи

11:55 | 30.05.2017 | Медицина

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. 25 новых автомобилей скорой помощи поступит в Пензенскую область в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенскую область вскоре поступит 25 новых машин скорой помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«25 [автомобилей] на базе «УАЗ» уже готовы, которые поступят в ближайшее время», — сказал он, выступая с первым отчетом перед населением в пензенской областной филармонии во вторник, 30 мая.

Глава региона напомнил, что в 2016 году регион получил 48 автомобилей скорой помощи.

Также Иван Белозерцев сообщил, что Минздрав региона подготовил проект постановления, в соответствии с которым предусмотрено повышение зарплаты медицинским работникам.

В частности, по его словам, на 5 тыс. рублей вырастет зарплата хирургов, на 10 тыс. рублей — завотделениями, на 12 тыс. рублей — заведующим отделениями хирургического профиля.
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