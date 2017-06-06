В пензенских больницах 17 июня прием будут вести врачи пяти специальностей Медицина

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Гематологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи и терапевты будут вести прием в больницах Пензенской области в субботу, 17 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Гематологи примут пациентов без направления в областном онкологическом диспансере. Запись на прием осуществляется по телефонам: +7 (8412) 41-43-53 и 41-53-43.

Получить консультацию кардиолога можно будет в поликлинике клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в поликлиниках №№1, 3, 6, 12 и 14.

Неврологи будут вести прием в поликлинике больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в поликлиниках №№1, 2, 3, 6, 8, 12 и 13. Юные пациенты смогут попасть на прием в детских поликлиниках №№2, 3, 4 и 6.

Врачи-офтальмологи примут взрослое население в поликлинике больницы имени Н.Н. Бурденко и в поликлиниках №№1, 2, 4, 6, 11 и 14, а детей — в областной офтальмологической больнице и в детских поликлиниках №1, №2 и №4.

Терапевты будут вести прием взрослых пациентов во всех 14 поликлиниках Пензы, а также в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц.

Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor» и по телефонам контакт-центра: +7 (8412) 999-130.

Кроме того, жители Пензенской области смогут пройти ФГС-обследование. Процедура будет осуществляться в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, а также взрослых и детских поликлиниках.

«Процедура ФГС требует тщательной предварительной подготовки: пациент должен не завтракать, иметь при себе медицинские документы о предварительном обследовании, в частности результаты ЭКГ», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава.