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Пензенская область заняла третье место среди регионов РФ по распространению ожирения

14:56 | 06.06.2017 | Медицина

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область вошла в тройку регионов России с наиболее высоким уровнем заболеваемости ожирением по состоянию на 2015 год. Такие данные приводятся в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году», который опубликован на сайте ведомства.

Пензенская область заняла третье место среди регионов РФ по распространению ожирения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Показатель заболеваемости ожирением среди взрослых старше 18 лет с впервые установленным диагнозом составил в регионе 678,08 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.

Лидером по заболеваемости стал Ненецкий автономный округ, где показатель превысил 1 тыс. случаев на 100 тыс. населения.

Также в тройку лидеров вошел Алтайский край с показателем 975,9 случаев на 100 тыс. населения.

При этом в целом по России уровень заболеваемости с 2011 года вырос в 2,3 раза.

Среди причин, по которым все большее число людей начинают страдать ожирением, специалисты Роспотребнадзора называют недостаточное поступление с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов, а также избыточное количество простых углеводов.
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