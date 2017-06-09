В Пензе в июне завершат строительные работы в перинатальном центре Медицина

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Строительные работы в перинатальном центре, который возводится на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, намечено полностью завершить до конца июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Числа до 25 июня, к концу месяца, мы полностью строительную часть завершим, сдадим под ключ», — сказал он.

Глава региона добавил, что в настоящее время Ростех и компания «РТ-СоцСтрой» приступают к поставке оборудования, которое будет монтироваться в палатах.

«Планируем в сентябре […] перинатальный центр открыть», — сообщил Иван Белозерцев, отметив, что ранее открытие медучреждения было намечено на ноябрь.