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В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали более 100 человек

08:43 | 16.06.2017 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. 103 человека обратились за медицинской помощью после укусов клещей в Пензенской области за период с 8 по 15 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали более 100 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С начала сезона активности клещей в медучреждения с укусами обратились 623 человека. При этом неделю назад пострадавших было 520.

197 из числа укушенных являются детьми в возрасте до 14 лет.

Лабораторно были исследованы 326 клещей, в 21 из которых обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Кроме того, увеличилось количество заболевших боррелиозом. Если неделю назад было зафиксировано три случая — два в Пензе и один в Кузнецком районе, то, по данным на 15 июня, заболел еще один человек из Пензенского района.
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