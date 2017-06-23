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Сокращение числа лекарств при коморбидных болезнях дает хороший эффект — профессор

15:16 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Сокращение числа препаратов при коморбидных заболеваниях способствует повышению эффективности их применения. Такое мнение высказал заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков.

Сокращение числа лекарств при коморбидных болезнях дает хороший эффект — профессор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если у человека много диагнозов, это не значит, что ему нужно много лекарств. Ему можно одно или два лекарства всего лишь давать. […] Чем меньше препаратов применяешь, тем больше эффекта», — сказал он, выступая с докладом «Коморбидный остеопороз: новые подходы в диагностике и лечении» в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных», посвященной 40-летию Пензенского института усовершенствования врачей, которая состоялась в пятницу, 23 июня.

Виллорий Струков отметил, что в последнее время наблюдается тенденция к распространению хронических заболеваний, связанных между собой одним патогенетическим механизмом.

«Вся проблема в том, что не только увеличивается число коморбидных заболеваний, а параллельно возрастает и полипрагмазия, когда один и тот же больной получает от пяти до восьми и более лекарств. […] А пациенты у нас очень дисциплинированные. Они последнюю пенсию на все лекарства [тратят], и в результате и кушать нечего, и нечем кушать», — пояснил доктор медицинских наук.

Он уточнил, что из-за обилия различных лекарств, в том числе дорогих, а также из-за неправильного рациона питания лечение зачастую не дает желаемого эффекта.

«Суммарный эффект полипрагмазии негативно сказывается. Это хорошо в литературе освещено, но не всегда нами соблюдается. […] Если пациент получает 5–6 лекарств плюс нестероидный препарат, все нейтрализуется, лекарства не работают», — отметил Виллорий Струков.
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