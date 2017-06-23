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Пензенская область преуспела в снижении младенческой смертности — Вероника Скворцова

15:39 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область может гордиться успехами в снижении младенческой смертности. Такое мнение высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе заседания штаба по строительству перинатального центра в Пензе, состоявшегося на базе областной больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 23 июня.

Пензенская область преуспела в снижении младенческой смертности — Вероника Скворцова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу поблагодарить, Иван Александрович [Белозерцев, губернатор Пензенской области], и Вас, и всю Вашу команду за то, что в тот период, когда идет строительство, Вы сумели скоординировать хорошо службу охраны материнства и детства. Мы вместе с Вами гордимся теми результатами, на которые Вы вышли за четыре месяца текущего года. Младенческая смертность снизилась резко и составляет 3,4 на тысячу родившихся живыми», — сказала она.

Министр отметила, что это «один из пионерских результатов не только для нашей страны, но и всего мира».

«Мы гордимся тем, что в стране сейчас [показатель составляет] 5,2, а мы начинали фактически с 9», — добавила Вероника Скворцова.

Глава Минздрава России призвала удержать столь высокий результат в Пензенской области.
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