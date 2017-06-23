Нужно относиться к пациенту как к отдельной вселенной — глава Минздрава РФ Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Медицинские работники должны относиться к пациентам как к отдельной вселенной. Такое мнение выразила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе совещания в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 июня.

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«Мы должны уйти от валового подхода к нашему населению. Персонификация медицины — это не только индивидуализация подходов медицинских, но и отношение к каждому человеку как к отдельной вселенной», — сказала она.

Министр также обратила внимание на то, что необходимо менять сознание людей и их отношение к своему здоровью.

«Это больше половины всех проблем, связанных со здравоохранением. Если мы с вами не наладим прямой контакт с населением, с разъяснением, формированием психологии и моды поведения, ничего у нас хорошего не получится», — подчеркнула Вероника Скворцова.

Она добавила, что нельзя не учитывать такие факторы риска, как алкоголизация население и курение.

«Чтобы это переломить, нужно перестроить подходы к жизни этих людей, научить получать радость от нее самой, а не искусственных ситуаций», — отметила министр здравоохранения России.