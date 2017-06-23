Вероника Скворцова обозначила приоритеты в развитии здравоохранения Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Глава Минздрава России Вероника Скворцова обозначила приоритеты в развитии здравоохранения в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 июня.

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«Основные направления, которые мы планируем развивать: сельское здравоохранение — развитие и инфраструктуры, и выездных форм работы, [...] транспортная доступность — соответственно, обновление парка машин скорой помощи и развитие санавиации, малой авиации для комфортного перемещения и доставки пациентов в необходимый стационар», — пояснила она.

Министр подчеркнула, что особое внимание будет уделяться информатизации.

«Это очень важная тема, которая позволяет резко поднять и доступность, и качество медицинской помощи, и качество управления здравоохранением. […] Поверьте, немалые ресурсы, которые пойдут на благородные, хорошие дела, сейчас просто растрачиваются из-за неумелого их использования», — сказала Вероника Скворцова.

Также она обратила внимание на то, что в постоянном режиме должна осуществляться модернизация учреждений здравоохранения.