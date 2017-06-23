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Врачи ведущих федеральных центров России поделятся опытом с коллегами из Пензы

20:07 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Высококвалифицированные специалисты ведущих федеральных медицинских центров поделятся опытом с пензенскими врачами. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Врачи ведущих федеральных центров России поделятся опытом с коллегами из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы планируем в ближайшее время прислать бригады главных специалистов ведущих федеральных центров, чтобы вместе со специалистами региона поработать по таким направлениям как «Сердечно-сосудистые заболевания», в целом группа заболеваний кровообращения, по направлению «Заболевания дыхания», «Заболевания пищеварения» — там, где мы видим ресурс для дальнейшего улучшения показателей», — сказала она журналистам по итогам совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 июня.

Вероника Скворцова подчеркнула, что в регионе отмечаются положительные сдвиги по многим медицинским направлениям.

«Мы обсуждали, что предстоит сделать в ближайшее время. […] Это касается и работы первичного звена, и работы сельского здравоохранения, и восполнение определенного дефицита медицинских кадров», — пояснила министр.
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