Более 95% регионов подключены к электронной записи к врачу — Вероника Скворцова Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Более 95% регионов подключены к системе электронной записи на прием к врачу. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе визита в Пензу в пятницу, 23 июня.

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«Более 70% регионов уже подключены к [электронному] документообороту и более 95% — к электронной записи на прием к врачу. Другой вопрос, что не все пока выходят на государственный портал медуслуг. Наша задача — свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», — сказала она журналистам после окончания совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

По словам Вероники Скворцовой, это касается всех управленческих процессов.

«Сейчас в Государственной думе первое чтение прошел законопроект, специально посвященный формированию единой государственной информационной системе здравоохранения, развития телемедицины и электронного документооборота, то есть тем трем блокам, которые мы активно развиваем», — пояснила министр.

Она отметила, что процесс информатизации активно внедряется по всей стране, но с разной скоростью.

«То, что мы увидели в Пензенской области — это хороший, передовой опыт. Это один из сильнейших регионов нашей страны, и здесь поступательно этот процесс развивается», — подчеркнула Вероника Скворцова.

По словам главы Минздрава РФ, в регионах, где процесс информатизации находится на начальном этапе, постоянно присутствуют сотрудники ведомства.

«В целом на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизировано. Они имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования», — уточнила министр.