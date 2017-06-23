22:17:49 Пятница, 23 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Более 95% регионов подключены к электронной записи к врачу — Вероника Скворцова

20:37 | 23.06.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Более 95% регионов подключены к системе электронной записи на прием к врачу. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе визита в Пензу в пятницу, 23 июня.

Более 95% регионов подключены к электронной записи к врачу — Вероника Скворцова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Более 70% регионов уже подключены к [электронному] документообороту и более 95% — к электронной записи на прием к врачу. Другой вопрос, что не все пока выходят на государственный портал медуслуг. Наша задача — свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», — сказала она журналистам после окончания совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

По словам Вероники Скворцовой, это касается всех управленческих процессов.

«Сейчас в Государственной думе первое чтение прошел законопроект, специально посвященный формированию единой государственной информационной системе здравоохранения, развития телемедицины и электронного документооборота, то есть тем трем блокам, которые мы активно развиваем», — пояснила министр.

Она отметила, что процесс информатизации активно внедряется по всей стране, но с разной скоростью.

«То, что мы увидели в Пензенской области — это хороший, передовой опыт. Это один из сильнейших регионов нашей страны, и здесь поступательно этот процесс развивается», — подчеркнула Вероника Скворцова.

По словам главы Минздрава РФ, в регионах, где процесс информатизации находится на начальном этапе, постоянно присутствуют сотрудники ведомства.

«В целом на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизировано. Они имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования», — уточнила министр.
Актуальное
Читайте также
Двое воспитанников спасского детдома вступили в группы, посвященные тюремной субкультуре Вероника Скворцова высоко оценила внедрение «Бережливой поликлиники» в Пензе
Врачи ведущих федеральных центров России поделятся опытом с коллегами из Пензы В Пензе появится сквер в честь погибших сотрудников правоохранительных органов
В Пензенскую область поступило 25 новых машин скорой помощи Вероника Скворцова обозначила приоритеты в развитии здравоохранения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама