В Пензенской области во второй раз пройдет «День без аборта» Медицина

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Акция «День без аборта», в рамках которой в медицинских учреждениях не будут проводить процедуру прерывания беременности по желанию женщины, во второй раз пройдет в Пензенской области в предстоящую пятницу, 30 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, проект, стартовавший в марте 2017 года, призван охватить все родовспомогательные учреждения области, в том числе частные клиники, и рассчитан на долгосрочную перспективу.

По словам начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марины Евстигнеевой, за пять месяцев 2017 года в регионе количество абортов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,2%.

«На практике каждый врач акушер-гинеколог готов скорее принять самые сложные роды у женщины, чем сделать ей аборт», — отметила она.