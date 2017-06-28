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В Пензенской области намечено провести вакцинацию работников торговли от гепатита А

09:18 | 28.06.2017 | Медицина

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Рекомендация о проведении массовой вакцинации против гепатита А будет дана руководителям предприятий торговли пищевыми продуктами в Пензенской области. Такое решение принято по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при региональном правительстве, состоявшегося в минувший вторник, 27 июня.

В Пензенской области намечено провести вакцинацию работников торговли от гепатита А

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Баева, начиная с третьей декады апреля в регионе отмечается выраженная активизация эпидпроцесса гепатита данного вида.

«За пять месяцев заболеваемость гепатитом А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла в 4,5 раза», — уточнил он.

Михаил Баев отметил, что подъем наблюдается по всей России и связан с цикличностью развития заболевания.

«Возбудитель на протяжении нескольких лет был неактивным, а спустя некоторое время его активность резко увеличилась. Цикличность характерна именно для гепатита А», — пояснил начальник отдела эпиднадзора.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, вопрос о вакцинации работников сферы торговли пищевыми продуктами связан с тем, что они относятся к группе риска и могут быть источником распространения заболевания.

«Риск инфицирования гепатитом А может возникнуть по причине отсутствия безопасной воды, плохой санитарии и гигиены. Прививка является надежной защитой и самым эффектным способом борьбы с этой болезнью. Также не следует забывать о соблюдении правил личной гигиены, заботиться о чистоте рук, мытье овощей и фруктов, употреблять только кипяченую воду, полностью исключить питье воды из открытых природных источников», — пояснили в облправительстве.
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