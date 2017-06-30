В Пензе сеть «Инвитро» приостановила прием анализов из-за кибератаки Медицина

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Сеть лабораторий «Инвитро» приостановила прием биоматериала в городах России, в том числе в Пензе, а также в Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В Пензе медицинские офисы «Инвитро» находятся по адресам: улица Кирова, 67, а также улица Сухумская, 11.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в лаборатории, расположенной в центре города, если накануне прием анализов был приостановлен частично, то сегодня он прекращен полностью.

Примерные сроки возобновления работы в компании назвать затруднились.

«Пока информации нет», — сказали в офисе «Инвитро».

По данным организации, кибератака на нее была совершена 27 июня. При этом персональные данные клиентов в руки злоумышленников не попали.

«Инвитро» — частная медицинская компания, основана врачом-реаниматологом Александром Островским. В 1995 году он вместе с партнерами создал фирму «ОМБ», одно из подразделений которой специализировалось на анализах для столичных больниц. В 1998 году было принято решение открывать розничные медицинские офисы, услуги в которых оказывались под брендом Invitro.

В настоящее время компания располагает девятью современными лабораторными комплексами и крупнейшей в Восточной Европе сетью более чем из 900 медицинских офисов.