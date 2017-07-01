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В Пензе сформирован штат сотрудников для российско-китайского медицинского предприятия

14:33 | 01.07.2017 | Медицина

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Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Штат сотрудников для российско-китайского медицинского предприятия по производству ортопедической продукции, которое намечено организовать на базе пензенского технопарка «Рамеев», сформирован.

В Пензе сформирован штат сотрудников для российско-китайского медицинского предприятия

Фото: Pnzreg.ru

В субботу, 1 июня, ход создания совместного предприятия между «Naton Medical Group», российским ООО «Титанмед» и ЗАО «НПП «МедИнж» обсудили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава китайской компании Чжао Иу.

Иван Белозерцев отметил, что «Naton Medical Group» является одним из лидеров в КНР в области ортопедии.

В свою очередь Чжао Иу пояснил, что миссия компании — внедрение современных технологий, развитие медицинской индустрии, а также помощь пациентам.

«Вместе мы создадим новый международный бренд в области травматологии и ортопедии, продукция нашего предприятия будет реализовываться не только в Китае и России, но и других странах», — сказал глава «Naton Medical Group».

Иван Белозерцев пообещал оказать всестороннюю поддержку при реализации данного проекта, в частности, посодействовать в решении вопроса с поставкой оборудования и сопровождением таможенных процедур, чтобы в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы.

Кроме того, губернатор предложил партнеру из КНР организовать предприятие по расфасовке и реализации китайского чая.

Чжан Иу одобрил идею и выразил готовность изучить варианты сотрудничества в рамках данного направления, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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