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В Пензе намечено создать современную офтальмологическую поликлинику

16:10 | 03.07.2017 | Медицина

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Современную офтальмологическую поликлинику планируется открыть в здании на улице Красной в Пензе, где в настоящее время располагается женская консультация №3. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

В Пензе намечено создать современную офтальмологическую поликлинику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы в этом году 21 млн. рублей […] выделили, сейчас заканчиваем подготовку документации. У нас оттуда [из здания на улице Красной] выйдет женская консультация. С введением головной женской консультации на Пушкина, 56, мы там планируем создать […] современную офтальмологическую поликлинику», — пояснил глава ведомства в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

Владимир Стрючков уточнил, что в текущем году намечено приступить к ремонту третьего этажа, где будет расположен дневной стационар.

«Там у нас получится около 100 койко-мест», — добавил министр.
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