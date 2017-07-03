В Пензе намечено создать современную офтальмологическую поликлинику Медицина

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Современную офтальмологическую поликлинику планируется открыть в здании на улице Красной в Пензе, где в настоящее время располагается женская консультация №3. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Мы в этом году 21 млн. рублей […] выделили, сейчас заканчиваем подготовку документации. У нас оттуда [из здания на улице Красной] выйдет женская консультация. С введением головной женской консультации на Пушкина, 56, мы там планируем создать […] современную офтальмологическую поликлинику», — пояснил глава ведомства в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

Владимир Стрючков уточнил, что в текущем году намечено приступить к ремонту третьего этажа, где будет расположен дневной стационар.

«Там у нас получится около 100 койко-мест», — добавил министр.