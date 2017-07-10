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В Пензе рассмотрят возможность внедрения проекта «Школьная медицина»

17:10 | 10.07.2017 | Медицина

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области рассмотрит возможность внедрения на территории региона федерального проекта «Школьная медицина».

В Пензе рассмотрят возможность внедрения проекта «Школьная медицина»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального Минздрава Марина Евстигнеева посетила Ростов-на-Дону, который уже присоединился к нему.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, в настоящее время в городе для врачей создано три автоматизированных рабочих места, куда поступает информация из аппаратно-программных скрининг-диагностических комплексов.

«В последующем эти данные дублируются в электронной истории развития ребенка, планшетных компьютерах педиатров и на страницах защищенного электронного сервиса «Сайт пациента». Окончательный диагноз устанавливается лечащим врачом поликлиники на основании осмотра ребенка, углубленного обследования и наблюдения. Рекомендации специалиста немедленно размещаются в электронных базах, которые доступны как врачу, так и пациенту», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что мгновенный информационный обмен данными об учащихся между всеми участниками лечебно-диагностического процесса, а также прозрачность ведения документации, высокая скорость принятия решения лечащим врачом, коррекция планов наблюдения и необходимости дополнительного обследования позволили значительно повысить процент здоровых детей в образовательных организациях Ростова-на-Дону.

«Еще одно перспективное направление в проекте «Школьная медицина» состоит в том, что врачи-специалисты имеют возможность одновременного удаленного общения с детьми в более чем 100 образовательных учреждениях. Подключаясь по видеоконференцсвязи, медицинские работники проводят с детьми вебинар или интерактивную лекцию о пропаганде здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний», — пояснили в ведомстве.
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