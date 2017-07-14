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Пенза примет всероссийскую конференцию по первичной медико-санитарной помощи

16:34 | 14.07.2017 | Медицина

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Подготовка к всероссийской конференции «Новые технологии в деятельности специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи» начата в Пензе.

Пенза примет всероссийскую конференцию по первичной медико-санитарной помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первое заседание рабочей группы по проведению мероприятия, намеченного на 28 и 29 сентября, состоялось в Минздраве Пензенской области в пятницу, 14 июля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для участия в нем в город прибыл главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью, директор Института сестринского дела Самарского государственного медицинского университета профессор Сергей Двойников.

«Пензенская область выбрана неслучайно. Это регион, где динамично внедряются новые технологии и на практике отрабатываются пилотные проекты», — отметил он.

Ожидается, что в рамках конференции в Пензе также состоится заседание директоров медицинских и фармацевтических колледжей России.
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