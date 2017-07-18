Ушел из жизни главврач пензенского центра гигиены и эпидемиологии Геннадий Пантелеев Медицина

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Главный врач центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Геннадий Пантелеев скоропостижно скончался на 60-м году жизни во вторник, 18 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Фото: Cge58.ru

В нем отмечается, что церемония прощания с покойным пройдет в предстоящий четверг, 20 июля, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

«Геннадий Валентинович прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию. Его отличали высокий профессионализм, жизнелюбие, оптимизм, подлинная интеллигентность. Светлая память о Пантелееве Геннадие Валентиновиче навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей, соратников и коллег», — добавляется в тексте.

Пантелеев Геннадий Валентинович родился в Рязанской области 24 февраля 1958 года.

В 1981 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Врач-гигиенист, эпидемиолог».

По распределению был направлен в Пензенскую область, где начал работу в областной санэпидемстанции. Работал врачом, заведующим отделения коммунальной гигиены, заведующим санитарно-гигиеническим отделом, заместителем главного государственного санитарного врача по Пензенской области.

В марте 2005 года был назначен главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Награжден значком «Отличник санэпидслужбы», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», памятной медалью Роспотребнадзора «90 лет Госсанэпидслужбе России», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».