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Пензенский сайт для записи к врачу доступен только по кириллическому домену — Минздрав

20:50 | 18.07.2017 | Медицина

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Сайт по адресу Penzadoctor.ru, с помощью которого начиная с 2012 года можно было записаться к врачу в Пензенской области, по техническим причинам не работает. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава вечером во вторник, 18 июля.

Пензенский сайт для записи к врачу доступен только по кириллическому домену — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что жители имеют возможность воспользоваться сервисом онлайн-записи, введя в адресной строке Пенза-доктор.рф.

«В настоящее время данный ресурс позволяет полностью обеспечить запись на прием», — подчеркивается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский сайт для записи к врачу стал доступен в кириллической зоне в середине июля 2017 года. Предполагалось, что это сделает сервис более удобным, особенно для пожилых людей.
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