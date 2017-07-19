В Пензе с начала месяца родилась вторая тройня Медицина

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Вторая с начала июля тройня появилась на свет в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, первая родилась в начале месяца: в настоящее время мама и мальчики чувствуют себя удовлетворительно, в скором времени они будут выписаны.

«Вторая тройня — девочки — появились на свет на этой неделе. Малышки с мамой чувствуют себя хорошо, но пока находятся в родильном отделении», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что все дети — и мальчики, и девочки — крепкие, каждый весом более 2 кг.

«Тройни для Пензенской области нечастое событие», — уточнили в Минздраве, напомнив, что первая в 2017 году, которая к тому же стала первой за последние два года, родилась в феврале.

«Ведение родов у женщин, носящих троих малышей, возможно в условиях только перинатального центра, где трудится команда высококвалифицированных врачей, которые помогают деткам появиться на свет, а их мамам стойко перенести процесс родов», — подчеркнули в ведомстве.