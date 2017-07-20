В Пензе около 200 человек стали участниками акции «Парковая зона — территория здоровья» Медицина

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Около 200 человек приняли участие в акции «Парковая зона — территория здоровья», которая состоялась в Пензе в четверг, 20 июля.

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В ее рамках в центре парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского взрослые и дети могли измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, узнать уровень глюкозы и холестерина в крови.

После этого у них была возможность проконсультироваться с врачами на тему коррекции выявленных отклонений.

Кроме того, организаторы акции предложили родителям узнать рост и вес ребенка, а также насыщаемость крови кислородом и силу кисти рук.

Большой популярностью у юных участников акции пользовалась площадка под названием «Загадку разгадай — витаминку получай». На ней врач в доступной и увлекательной форме рассказала о правилах здорового питания, а после интерактивной игры дети получили яблоко или мандарин.

Следующее подобное мероприятие планируется провести в августе, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.