Онкослужба в Пензенской области работает эффективно — Виталий Серебряков Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Показатели, характеризующие ситуацию с онкологическими заболеваниями в Пензенской области, свидетельствуют об эффективности проводимой в регионе работы. Такое мнение в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной высказал главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Например, онкозаболеваемость. Она по нашему региону за 2016 год составила 515 случаев на 100 тыс. населения. В среднем по России показатель — 407 на 100 тыс. населения, то есть у нас в среднем больше почти на 25%. Сразу возникает вопрос: «Почему?» Люди как правило начинают говорить о Леонидовке [село в Пензенской области, где возведен объект по хранению и уничтожению химического оружия], экологической ситуации. Но если мы посмотрим на заболеваемость в развитых странах, она там иногда еще выше: в Нидерландах — 600 случаев на 100 тыс. населения, в Японии — около 500», — сказал он.

Виталий Серебряков обратил внимание на то, что на показатель заболеваемости сильно влияет увеличение лиц пенсионного возраста в структуре населения, а также повышение эффективности мероприятий, направленных на активное выявление онкопатологий.

«Профилактические осмотры и диспансеризация охватывают тех пациентов, у которых клинически заболевание еще никак не проявляется. Они позволяют диагностировать его на ранних стадиях. Это очень важно, потому что если у пациента выявлена онкология на I или II стадии, вылечить можно в 80% случаев», — пояснил главврач онкодиспансера.

По словам Виталия Серебрякова, такой показатель, как онкосмертность, по итогам 2016 года составил в Пензенской области 201 случай на 100 тыс. населения, что соответствует среднероссийскому уровню.

«То, что заболеваемость высокая, и смертность не растет, а из года в год снижается, как раз говорит о том, что мы действуем эффективно», — подчеркнул он.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.