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Губернатор дал две недели на завершение работ в перинатальном центре Пензы

17:09 | 07.08.2017 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы все основные работы в перинатальном центре на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, который планируется открыть в октябре 2017 года, были завершены в течение двух недель.

Губернатор дал две недели на завершение работ в перинатальном центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Две недели максимум. Больше — даже не обсуждается», — сказал глава региона в ходе инспекционного визита на строящийся объект в понедельник, 7 августа.

Он добавил, что при необходимости можно инициировать субботник, чтобы привести здание и прилегающую территорию в надлежащий вид.

«Надо организовать работу таким образом, чтобы через две недели ваши [работники] отсюда ушли», — поставил задачу Иван Белозерцев перед руководством подрядной организации.

Он также призвал главу Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова проконтролировать выполнение обязательств по оплате выполненных работ.
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