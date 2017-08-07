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Оборудование и мебель для перинатального центра Пензы закуплены полностью — министр

18:50 | 07.08.2017 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Оборудование и мебель для построенного в Пензе перинатального центра закуплены полностью. Об этом министр здравоохранения региона Владимир Стрючков сообщил губернатору Ивану Белозерцеву, который провел выездное совещание на объекте в понедельник, 7 августа.

Оборудование и мебель для перинатального центра Пензы закуплены полностью — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что активный процесс установки оборудования завершится по окончании всех строительных работ, когда помещения будут на 100% чистыми.

«То же самое по отношению к мебели. Мебель завозится, но она пока складируется — не расставляется из-за того, что сами помещения требуют определенной работы», — пояснил Владимир Стрючков.

По его словам, две фуры с мебелью из 32 уже находятся в Пензе, а сборщики готовы приступить к работе в любой момент, как только работы будут завершены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открыть перинатальный центр в Пензе планируется в октябре 2017 года.
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