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Жилинспекции и подрядчику предложено вместе готовить документы по перинатальному центру

19:01 | 07.08.2017 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил Госжилстройтехинспекции Пензенской области и подрядчику совместно готовить документы, необходимые для ввода в эксплуатацию перинатального центра.

Жилинспекции и подрядчику предложено вместе готовить документы по перинатальному центру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам главного жилищного инспектора в регионе Инны Левченко, есть ряд вопросов по оформлению документации, в том числе по необходимости обращения заказчика – госкорпорации «Ростех» в мэрию для получения нового разрешения на строительство.

Иван Белозерцев призвал инициировать это обращение и напомнил, что все документы должны быть оформлены в срок.

«Из-за этого, казалось бы, технического, ничего не значащего вопроса, мы с вами не сможем принять перинатальный центр, хотя будем понимать, что все сделано хорошо и правильно, все готово, оборудование есть, документация оформлена», — отметил глава региона.

Инна Левченко добавила, что также должны быть представлены справки о выполнении технических условий.

Среди крупных работ, которые осталось выполнить в перинатальном центре, начальник Госжилстройтехинспекции назвала установку последнего, шестого, лифта.

«И очень рассчитываем, что к 1 сентября нам уже предъявят готовый объект», — уточнила она.

В свою очередь Иван Белозерцев призвал специалистов ведомства помогать подрядчикам в подготовке документов.

«Готовят документы они, Ваши специалисты дают консультацию. Потом в установленный срок они представляют документы, и Вы официально начинаете проверять. Тогда меньше будет замечаний, они будут решены и доработаны в ходе подготовки документов», — сказал губернатор, обращаясь к Инне Левченко.
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