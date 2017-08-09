В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей Медицина

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Акция «Парковая зона — территория здоровья», организованная пензенским областным центром медицинской профилактики, пройдет в детском парке в микрорайоне Арбеково в четверг, 17 августа.

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Юные посетители парка смогут принять участие в работе сразу трех площадок.

Так, специалисты детской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова измерят им артериальное давление, определят силу кистей рук, рост и вес, а также насыщаемость крови кислородом. Родители получат возможность побеседовать с врачом-педиатром об образе жизни, который необходимо прививать с раннего возраста.

На второй площадке будет проведена интерактивная образовательная викторина. Ответив на вопросы и разгадав ребусы и загадки, участники получат вкусные и полезные призы.

Кроме того, врач городской детской стоматологии расскажет детям, как правильно чистить зубы, как сохранить здоровыми десны и как правильно питаться, а их родителям поведают о выборе щетки и пасты, профессиональной гигиене и профилактике кариеса, а также об исправлении прикуса и избавлении от вредных привычек.

Взрослые смогут пройти обследования, направленные на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и получить рекомендации врачей по их коррекции.

Провести акцию планируется с 11.00 до 14.00, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.